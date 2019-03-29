Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» на своем онлайн-табло теперь указывает Нур-Султан в качестве одного из мест, куда выполняются рейсы и откуда прилетают самолеты в Петербург.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Ближайший рейс в столицу Казахстана, получившую новое имя в честь ушедшего в отставку президента Нурсултана Назарбаева, вылетит из «Пулково» в 23:00 мск. По иронии судьбы его выполняет компания Air Astana, названная так в честь прежнего имени столичного города.

Часом ранее, в 22:00 мск, петербургский аэропорт примет самолет А320 из Нур-Султана той же авиакомпании. На нем и будет совершен обратный вылет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит поправки в Конституцию республики, связанные с переименованием Астаны в Нур-Султан.