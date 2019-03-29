Нью-Дели, 29 марта, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Согласно данным ежегодного отчета Международного энергетического агентства, в Индии было выброшено в атмосферу 2299 миллионов тонн углекислого газа, что на 4,8% больше показателя 2017 года.

(сс) Rohit Bharti Электростанция в Индии

Сообщается, что на Индию и Китай приходится 70% роста спроса на энергию. Рост объемов выбросов в стране выше, чем в США и Китае.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в то же время показатель выбросов на душу населения в стране составляет 40% от среднемирового.

Напомним, что согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Индия обязалась снизить интенсивность выбросов к 2030 году по сравнению с показателями 2005 года. Правительство страны отмечает, что для выполнения своих обязательств потребуется не менее 2,5 триллиона долларов.