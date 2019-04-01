Лотерея «Русское лото» назвала самые удачливые и невезучие регионы России
Москва, 1 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В каком регионе России живут самые удачливые люди? На этот вопрос ответили распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи.
Самая высокая концентрация лотерейных миллионеров — в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе «Столото», на 18 районов города приходится 64 миллионера. Именно в Северной столице проживает один из рекордсменов «Русского лото»: семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500000000 рублей в новогоднем тираже.
На втором месте — Краснодарский край. Здесь на каждый район приходится по два миллионера. Третью строчку занимает Челябинская область, где в каждом районе по миллионеру, а в некоторых — два. На четвертом месте — Москва. Здесь 144 миллионера на 125 районов.
Завершает топ-5 самых удачливых регионов России Крым. Он хоть и присоединился к России недавно, но, по статистике государственных лотерей, уже успел стать одним из самых удачливых регионов в стране.
Есть и регионы-неудачники. Лидером невезения стала Еврейская автономная область. За 25 лет существования «Русского лото» пока никто из ее жителей так и не стал лотерейным миллионером. Пока не очень везет на семизначные выигрыши Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкому автономному округу.
Как рассказали в пресс-службе «Русского лото», юбилейный год начался с многочисленных побед. Только за первый квартал 2019 года общее число выигрышных билетов приблизилось к 10 миллионам — 9 435 490 билетов. Сумма выигрышей за этот период составила 1,8 миллиарда рублей. В год юбилея лотерея подготовила своим участникам немало приятных сюрпризов. Каждый розыгрыш может серьезно повлиять на то, каким станет следующий рейтинг регионального везения.
Топ-5 удачливых регионов России*
1. Санкт-Петербург
2. Краснодарский край
3. Челябинская область
4. Москва
5. Республика Крым
Топ-5 невезучих регионов России*
1. Еврейская автономная область
2. Магаданская область
3. Республика Алтай
4. Республика Карачаево-Черкесия
5. Ненецкий автономный округ
* Рейтинг составлен на основе соотношения количества лотерейных миллионеров «Русского лото» на один район субъекта РФ.