Москва, 1 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В каком регионе России живут самые удачливые люди? На этот вопрос ответили распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи.

«Русское лото» Лотерея «Русское лото» назвала самые удачливые и невезучие регионы России

Самая высокая концентрация лотерейных миллионеров — в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе «Столото», на 18 районов города приходится 64 миллионера. Именно в Северной столице проживает один из рекордсменов «Русского лото»: семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500000000 рублей в новогоднем тираже.

На втором месте — Краснодарский край. Здесь на каждый район приходится по два миллионера. Третью строчку занимает Челябинская область, где в каждом районе по миллионеру, а в некоторых — два. На четвертом месте — Москва. Здесь 144 миллионера на 125 районов.

Завершает топ-5 самых удачливых регионов России Крым. Он хоть и присоединился к России недавно, но, по статистике государственных лотерей, уже успел стать одним из самых удачливых регионов в стране.

Есть и регионы-неудачники. Лидером невезения стала Еврейская автономная область. За 25 лет существования «Русского лото» пока никто из ее жителей так и не стал лотерейным миллионером. Пока не очень везет на семизначные выигрыши Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкому автономному округу.

Как рассказали в пресс-службе «Русского лото», юбилейный год начался с многочисленных побед. Только за первый квартал 2019 года общее число выигрышных билетов приблизилось к 10 миллионам — 9 435 490 билетов. Сумма выигрышей за этот период составила 1,8 миллиарда рублей. В год юбилея лотерея подготовила своим участникам немало приятных сюрпризов. Каждый розыгрыш может серьезно повлиять на то, каким станет следующий рейтинг регионального везения.

Топ-5 удачливых регионов России*

1. Санкт-Петербург

2. Краснодарский край

3. Челябинская область

4. Москва

5. Республика Крым

Топ-5 невезучих регионов России*

1. Еврейская автономная область

2. Магаданская область

3. Республика Алтай

4. Республика Карачаево-Черкесия

5. Ненецкий автономный округ

* Рейтинг составлен на основе соотношения количества лотерейных миллионеров «Русского лото» на один район субъекта РФ.