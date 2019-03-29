Бишкек, 29 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Бизнесмены из России и Киргизии заключили свыше 50 соглашений и контрактов во время VIII Межрегиональной киргизско-российской конференции, приуроченной к государственному визиту президента Владимира Путина в Бишкек. Об этом заявил министр экономики Киргизии Олег Панкратов, пишет «Tazabek».

Иван Шилов Киргизия

Как отмечает высокопоставленный чиновник, общая сумма этих договоров превышает $6 млрд (388,8 млрд рублей), из которых связанных с инвестициями — на $5,6 млрд (около 362,9 млрд рублей).

По словам главы минэкономики, в рамках конференции заключены соглашения в энергетической и горнорудной сферах, а также нефтегазовой отрасли — на сумму $3,7 млрд (более 239,7 млрд рублей), в промышленной сфере — на $1,3 млрд (более 84,2 млрд рублей) и в сельскохозяйственной сфере — на $450 млн (около 29,2 млрд рублей).

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