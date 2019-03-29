Киев, 29 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания соберётся на экстренное заседание по поводу сериала «Слуга народа — 3» с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявила бывший член совета Татьяна Мокриди 29 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Пребываю в шоке после просмотра третьей серии «Слуги народа — 3». Авторы фильма позволили себе шутить над территориальной целостностью Украины», — написала экс-чиновник.

По сюжету авторы сценария разделили Украину на 28 «государств», в частности на «Словацко-румынско-венгерскую фузию», «Бурштыно-янтарную республику», «Черноморскую конфедерацию», «Запорожский гетманат» и другие.

Читайте также: Янтарная республика: толпа старателей напала на украинских полицейских

«Если честно, я не понимаю, почему политики молчат и не реагируют на эту наглую выходку», — недоумевает Мокриди.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта, в «день тишины» на телеканале «1+1» выйдет два выпуска юмористической передачи «Вечерний квартал» с участием Владимира Зеленского.

Читайте также: В «день тишины» Зеленского будут 4 часа показывать по телевизору

Напомним, 29 марта является последним днём, когда на Украине разрешена предвыборная агитация. 31 марта состоятся выборы президента страны.