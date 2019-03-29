Сеул, 29 марта, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Автомобильная компания Hyundai Motor представила турбированную и гибридную модели Hyundai Sonata, 28 марта сообщает Yonhap.

En.yna.co.kr Турбированнаяи гибридная модели Hyundai Sonata

Бензиновый гибрид Sonata и модель с турбодвигателем объемом 1,6 литра поступят в продажу в июне и июле соответственно.

В компании также сообщили, что продажи нового седана Sonata с 2,0-литровым бензиновым двигателем начнутся 10 апреля.

Ранее СМИ заявляли о начале продаж новой модели Sonata восьмого поколения уже в марте 2019 года.

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