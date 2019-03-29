Киев намерен «ликвидировать» пророссийских журналистов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США отказываются от восстановления отношений с Москвой;
- На Украине нашли журналистов, работающих «на Россию»;
- Известны возможные причины крушения Boeing в Эфиопии;
- ЧМ-2018 отзывается эхом в Ростове-на-Дону;
- Чеченский водитель сдался по требованию Кадырова.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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