Бейрут, 29 марта, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ливана Джебран Бассил заявил, что его страна собирается последовать примеру восточных стран ЕС в отношении решения проблемы мигрантов и беженцев, сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

jeyeonwon Сирийские беженцы

Бассил заявил, что «прекрасно понимает» отказ Чехии, Венгрии, Польши и Словакии одобрить квоты на распределение беженцев, предложенные ЕС. «Эти страны действовали в своих национальных интересах и решили, что политика распределения беженцев между странами ЕС нанесет им ущерб», — добавил министр иностранных дел Ливана.

После этого Джебран Бассил отметил, что политика восточноевропейских стран станет примером для Ливана, который также считает приоритетными, прежде всего, свои национальные интересы, и главный из них — возвращение сирийских беженцев на родину.

В Ливане проживает более 1,5 миллиона сирийских беженцев, что составляет около четверти его собственного населения. Ранее власти Ливана предупреждали, что дальнейшее пребывание такого количества беженцев на территории страны может вызвать социально-экономический кризис.