Киев, 30 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Одержать на выборах честную победу Петр Порошенко, чья реальная поддержка народом тушуется где-то на уровне 10%, не может. Но вот победить грязно у него шансов достаточно, потому что ресурсов для сохранения власти у него беспрецедентно много. Так сможет ли Порошенко победить и, главное, что будет значить его победа или поражение, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Для украинцев не переизбрать Порошенко будет означать пойти против системы, взяв курс на неизбежные перемены во внутренней политике: именно во внутренней — отход от борьбы условно пророссийских кандидатов показал, что выбор сделан в любом случае в сторону ЕС. Кто бы ни победил на Украине, он продолжит русофобское оформление своей страны. А если Порошенко все-таки выберут — то разрушительный внутренний курс курс будет поддержан.

При этом из двух конкурентов — Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского — для Порошенко во втором туре более выгоден Зеленский, у которого, идущего пока впереди и имеющего реальные шансы на победу, масса слабостей, которые Порошенко всеми силами постарается вскрыть во втором туре. В ход пойдет всё (что неудивительно для выборов, уже ставших самыми грязными в истории Украины), вплоть до связей с Коломойским, и голосовать «по приколу» (как многие грозятся сейчас) граждане уже станут значительно меньше. Тимошенко же сильна своим политическим опытом и способностью к мимикрии — но слаба своей вечной ролью второго плана и неспособностью ухватить нужную роль (обратная сторона мимикрии политика, трансформирующейся то в хозяйственника, то в военного лидера, то в дипломата).

И, конечно, совершенно ясно, что сам по себе факт проведения 31 марта выборов еще не будет означать прекращения борьбы: признавать поражение на Украине вообще не любят, и что произойдет после — покажет только будущее.

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