Токио, 29 марта, 2019, 16:28 — ИА Регнум. 28 марта в ресторане Oak Door 5-зведочного отеля Grand Hyatt, расположенного в престижном токийском районе Роппонги, представили бургер за 900 долларов и весом три килограмма. Бургер сделан из изысканных ингредиентов, таких как фуа-гра и черные трюфели. Дорогостоящее блюдо приурочено к восхождению наследного принца Нарухито на императорский престол.

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По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», бургеры будут называться «Золотые гигантские бургеры» (по аналогии с выходной Золотой неделей в честь интронизации императора). Продукт, шириной около 25 сантиметров и высотой 15 сантиметров, рассчитан на 6−8 человек и подается с бутылкой вина. Бургеры высокой кухни будут доступны с апреля и по июнь.