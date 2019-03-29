Ульсан, Южная Корея, 29 марта, 2019, 15:10 — ИА Регнум. 29 марта в сетях одного из судов в Южной Корее был найден мертвый Северный малый полосатик, об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции города Ульсана.

Китобой

Согласно СМИ, в 8:00 по местному времени 52-летний капитан 9,77-тонного судна, которое находилось в море в 36 км к востоку от побережья, обнаружил в сетях мертвого северного малого полосатика.

Известно, что длина кита составляла 7,1 метра, а вес 2,8 тонны.

Представители морской полиции осмотрели тушу млекопитающего, которое было доставлено в порт города Ульсана, и выдали капитану судна документ подтверждающий, что кит не был пойман незаконным способом.

Известно, что туша кита была продана за 70 млн вон (~$62 тыс.) на портовом рынке.