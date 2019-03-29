Копенгаген, 29 марта, 2019, 16:24 — ИА Регнум. 28 марта правительство Дании опубликовало решение, согласно которому родившийся не в Дании ребёнок, чьи родители — датские подданные — воевали на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, лишаются права автоматического получения гражданства Дании — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

мjaneb13 Дети войны

Министр по делам мигрантов и интеграции Ингер Стойберг по поводу принятого решения заявила, что дети, чьи родители предали Данию, не должны получать датское гражданство. Положительно о такой мере отозвался и спикер Датской народной партии по вопросам гражданства Кристиан Лангбелле, вместе с тем заявив, что те, кто выбрал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны приготовиться к последствиям.

Это далеко не первый шаг в сторону ужесточения миграционной политики Дании. Ранее было также принято решение о том, что у исламских боевиков, имеющих двойное гражданство, может быть изъято датское подданство в административном порядке, то есть без рассмотрения дела в суде.