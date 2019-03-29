Москва, 29 марта, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Российская государственная библиотека для молодёжи (РГБМ) запускает Межрегиональный молодёжный проект «Комикс-марафон-2019. Воронки времени». С апреля по октябрь в нескольких регионах страны пройдут недельные комикс-интенсивы для профессиональных комиксистов и молодёжи, которая интересуется рисованными историями.

ИА REGNUM «Комикс-марафон-2019»

ИА REGNUM

«Начиная с 2010 года, когда мы первыми среди российских библиотек начали заниматься комиксами, в разных регионах страны стали появляться свои клубы, студии и библиотеки комиксов. Это было движение на чистом энтузиазме. Через год-два у ребят наступал кризис: все форматы работы уже перепробовали, скучно, куда двигаться дальше — не очень понятно. Году в 2012, во время поездки в Великий Новгород, родилась идея: а давайте устроим такой фестиваль, чтобы он объединял все города, где есть комикс-сообщества! Чтобы у ребят была возможность и о себе рассказать, и попутешествовать, и обзавестись новыми знакомствами. И вот, спустя шесть лет, мы придумали, как это можно устроить!» — рассказывает главный куратор проекта, руководитель Центра рисованных историй и изображений РГБМ Александр Кунин.

В проекте примут участие шесть регионов: Москва (8−14 апреля), Калининград (13−19 мая), Екатеринбург (26−30 июня), Санкт-Петербург (5−11 августа) и Ижевск (6−8 сентября) и Ханты-Мансийск (8−13 октября). В каждом из них комиксисты будут рисовать свои истории про родной край. Сквозным сюжетом станет «Воронка времени», который по очереди будут развивать и дополнять художники со всех регионов. Завершением этой программы будет акция «24 комикса», в рамках которой комиксисты нарисуют историю приключений комикс-марафонцев в своём регионе.

«Проект «24 часа комиксов» мы подглядели у комиксистов из Армении. Но решили сделать немного по-своему. В последний день марафона в каждом из регионов группа комиксистов с едой и всем прочим необходимым будет заперта на сутки в клубе, музее, библиотеке или любом другом учреждении, партнере акции. В режиме нон-стоп 24 часа подряд ребята будут рисовать часть сюжета сквозного комикса — «Воронка времени», которая должна развиваться в их регионе. Это будет первый русский комикс-рекорд: рисованная история, созданная самым большим коллективом авторов за 144 часа экспресс-рисования», — говорит Кунин.

ИА REGNUM

Помимо этого, за шесть месяцев в каждом из городов пройдут комикс-интенсивы с лекциями, встречами и мастер-классами как для профессионалов, так и для любителей. Мероприятия будут разделены на четыре тематических дня:

день старта — открытие выставки и презентация проектов от региона;

день просвещения — встреча с комиксистом, лекция по истории комиксов, викторина;

день науки и практики — книги о комиксах на русском, а также форматы использования комиксов в публичной деятельности комиксиста;

день игры — комикс-баттл, бюро графического перевода и комикс-маркет.

Стартует марафон в Москве. В его рамках 10 апреля в День просвещения состоится лекция итальянского исследователя комиксов Фабио Бартоли, 12 апреля в День игры пройдёт заседание комикс-клуба, а 13 апреля в День науки и практики — Международная конференция «Изотекст». В каждом из последующих городов будет представлена выставка комиксов, созданных авторами из предыдущих регионов. Также в течение марафонной недели будут проходить лектории, комикс-ярмарки, презентации новых книг и творческие встречи с отечественными и зарубежными комиксистами.

«На счет ярких имён — как раз 8 апреля, в день официального старта проекта, на сайте РГБМ будет опубликовано видеообращение, в котором мы расскажем о проекте, а также представим некоторые имена и покажем примеры стиля их работ. Сейчас могу сказать, что в проекте задействованы как молодые авторы, так и уже вполне состоявшиеся», — отмечает Кунин.

ИА REGNUM Художник

«Комикс-марафон-2019» продлится до 7 ноября. Итоговая выставка, аллея авторов проекта, презентация каталога и другие финальные мероприятия пройдут с 29 октября по 7 ноября в рамках фестиваля «КомМиссия». По результатам марафона планируется выпуск сборника рисованных историй участников проекта, а также общая коллективная выставка в Москве.