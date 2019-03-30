Киев, 30 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Состоящие на учете граждане Украины рискуют быть снятыми с регистрации, если примут участие в выборах в качестве членов избирательных комиссий или официальных наблюдателей — такой мерой угрожает Ратновский районный центр занятости. Несмотря на то, что эта угроза противоречит законодательству, она срабатывает: между работой в ИК с одной стороны и, с другой, пособием по безработице плюс шансом на трудоустройство граждане выбирают второй вариант. Чем живет Украина за несколько дней до президентских выборов, рассказывает в своем обзоре местной прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Примечательно, что подобный прецедент не единичен, а представляет собой намеренное действие властей, препятствующее гражданам исполнять их избирательные права, и в принципе мешающее законному проведению важнейших для страны выборов.

С трудоустройством на Украине вообще довольно сложно, самые трудолюбивые покидают страну в поисках места, где им будут предложены более убедительные условия труда и зарплаты. При этом, если за границей их ждут, то родные власти вернуть их домой даже не пытаются. Хуже того: в планах правительства — ввести новый налог и карточную систему выезда за границу, соответствующий законопроект внесен в Верховную раду. Нововведения требуют дополнительных (и крупных) средств, для сбора которых задумано создать «Фонд благосостояния», который будет пополняться за счет самих работников.

Тем временем председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил мнение, что обучение в Польше или Чехии превращает украинскую молодежь в обслуживающий персонал. Поводом к такому высказыванию стало проведение VIII Международной выставки высшего образования во Львове, а собственных подчиненных, которые поддержали выставку, Синютка обвинил в «вывозе маленьких детишек за границу». Проблема, впрочем, не в том, что за границей плохо, а в том, что место нужно выбирать правильно — и поэтому Синютка просит чиновников советовать молодежи, например, Оксфорд, Кембридж, Гарвард. И, конечно, наряду с ними — «достойные украинские вузы».

Что ещё происходит в предвыборные дни на Украине, читайте в статье: Националистов втемную используют для срыва выборов на Украине

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского о политике и обществе Украины.