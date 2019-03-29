Москва, 29 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Госдуме осудили проведение военных учений НАТО в Черном море, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и западные военные корабли

«Военные учения НАТО при взаимодействии с Украиной и Грузией в акватории Черного моря — это бряцание оружием на границах с нашей страной», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, НАТО пытается снова продемонстрировать, что благодаря готовности Киева и Тбилиси открыть свои двери баз Альянса намерен угрожать России в Черноморском регионе.

Он также назвал бессмысленной попытку давления на Россию в вопросе принадлежности Крыма.

Парламентарий считает призрачной возможность вступления Украины и Грузии — в это в обозримой перспективе не верят даже в самом НАТО.

Действия НАТО Железняк объяснил исключительно антироссийской медиакампанией.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России следят за вошедшей в акваторию Чёрного моря группой из трех фрегатов НАТО — ВМС Нидерландов, Канады и Испании.