Екатеринбург, 29 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Дума Горноуральского городского округа забрала мандаты у двух депутатов из «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Маринус ван Реймерсвале. Банкир со своей женой

«Выбывшие» экс-парламентарии — Ирина Орлова и Роман Горбунов — дали недостоверные декларации о доходах, хотя оба депутата заявляли о достоверности поданной информации.

На этом основании прокуратура потребовала прекратить полномочия обоих единороссов. Впрочем, дума сначала ограничилась замечаниями. После этого надзорное ведомство обратилось в районный суд, и уже там парламент обязали выполнить решение прокурора.

Напомним, в мае 2018 года депутата Законодательного собрания Армена Карапетяна лишили мандата после продолжительного нажима прокуратуры. У бывшего парламентария обнаружили несоответствие в декларации: он «забыл» указать доходы своих детей.

Лишённый мандата депутат обратился в суд, но так и не сумел восстановиться.