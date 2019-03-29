Калуга, 29 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В деревне Маклаки Думиничского района Калужской области было обнаружено 44 артиллерийских снаряда, сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

40.mchs.gov.ru Старый снаряд

По информации ведомства, из найденных артснарядов два были 75-миллиметровыми и два — 125-миллиметровыми. Все боеприпасы — времён Великой Отечественной войны. Их обезвредили сапёры специальной группы разминирования регионального МЧС.

Напомним, ежегодно калужские сапёры уничтожают от 1,5 до 2,5 тыс. боеприпасов. Отдельно регистрируются снаряды большого калибра и бомбы. Больше всего боеприпасов Великой Отечественной войны находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах области. Чаще всего взрывоопасные предметы обнаруживают в ходе строительных работ, при прокладке газопроводов и различных коммуникаций, а также на дачах.