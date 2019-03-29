Новороссийск, Краснодарский край, 29 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по итогам работы в 2018 году уменьшил объём прибыли до $268,1 млн (1,7 млрд рублей), или на 43% относительно показателя предыдущего года. Данные приводятся в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, сообщает 29 марта пресс-служба предприятия.

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«Снижение чистой прибыли главным образом обусловлено отрицательными курсовыми разницами», — пояснили в компании.

Вместе с тем консолидированная выручка группы НМТП за 2018 год составила $951,3 млн (61,5 млрд рублей), или на 5,7% больше, чем в предыдущем году.

Консолидированный грузооборот группы в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Большую часть показателя составляет грузооборот наливных грузов (100,5 млн тонн), ещё 17,6 млн тонн приходится на навалочные грузы, 15 млн тонн — на генеральные грузы, 6,1 млн тонн (620 тыс. TEU) — на грузы в контейнерах и около 1 млн тонн на прочие грузы.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

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