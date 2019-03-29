Лозанна, Швейцария, 29 марта, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Представитель Азербайджана 34-летний тяжелоатлет Валентин Христов лишился бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года. Такое решение было принято после повторной проверки допинг-проб, говорится в сообщении, опубликованном 28 марта на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

President.az Валентин Христов

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«Повторный анализ образцов Христова из Лондона 2012 года показал положительный результат на запрещённое вещество орал-туринабол», — отмечается в заявлении МОК.

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Дисциплинарная комиссия МОК установила факт нарушения антидопинговых правил в соответствии с антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Играм XXX Олимпиады в Лондоне в 2012 году. В этой связи спортсмен дисквалифицирован с мужского соревнования по тяжелой атлетике в весовой категории 56 кг, в котором он занял третье место. Теперь тяжелоатлет должен вернуть медаль и диплом, полученные на олимпиаде.

Напомним, ранее азербайджанский спортсмен уже был дважды дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил — на два года и восемь лет.