Вашингтон, 29 марта, 2019, 14:12 — ИА Регнум. ВМС США опубликовали свой бюджет на 2020 финансовый год. В случае его одобрения американский флот досрочно демонтирует авианосец «Гарри С. Трумэн». Об этом пишет издание Stars and Stripes.

U.S. Navy Авианосец ВМС США «Гарри Трумен»

Данный авианосец был введен в строй флота 1998 году, ему всего 20 лет. По сроку службы с точки зрения новизны он находится на четвертом месте из одиннадцати авианосцев в составе ВМС США. Поэтому для многих противников решения по демонтажу этого корабля в 2024 году выглядит, по меньшей мере, странным.

Однако руководство флота США приводит следующие цифры: 6,5 миллиардов долларов понадобится на его перезаправку ядерным топливом, 1 миллиард в год обходится эксплуатация корабля. Таким образом, по расчету ВМС США, можно будет сэкономить в течение 20 лет около 30 миллиардов долларов, которые необходимо пустить на другие более приоритетные вопросы.

На определенном промежутке времени авианосный флот США будет насчитывать только десять кораблей, а не двенадцать, как планировалось ранее.

Часть американских законодателей считает, что за решением по демонтажу авианосца «Гарри С. Трумэн» раньше прекращения срока его эксплуатации стоят интересы военно-промышленного комплекса США, которому выгоднее получить заказы на строительство новых авианосцев.

Так 31 января 2019 года ВМС США подписали контракт на постройку еще двух авианосцев класса «Джеральд Р. Форд». Общая сумма контракта составляет 14,9 миллиарда долларов. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Заказ на новые авианосцы данного класса был сделан, несмотря на то, что не решены серьезные проблемы по первому кораблю данной серии — авианосцу «Джеральд Р. Форд». После первого выхода в море корабль встал на ремонт на 12 месяцев. По последним данным, срок ремонта будет увеличен еще на три месяца, т.к. необходимо устранить проблемы с лифтами для подъема самолетов на верхнюю палубу и проблемы с паровыми турбинами.