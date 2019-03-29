Ростов-на-Дону, 29 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. Ходатайство об избрании меры пресечения экс-чиновнику поступило в Ленинский районный суд города-миллионника.

(сс) sajinka2 Хищение денег

По информации источников, Безуглов стал фигурантом уголовного дела по ст. 285. ч. 3 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Неофициально сообщается и об обысках, прошедших в доме Безуглова. Экс-чиновник задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей фирмы, занимавшейся поставками материалов для «Ростов-Арены».

Примечательно, что Безуглов покинул правительство региона в мае 2018 года. Он занимал руководящий пост с 2014 года. Чиновник был уволен «в связи с расторжением трудового контракта по инициативе работника».

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2019 года силовики начали массовую проверку строителей и поставщиков материалов для «Ростов-Арены». По информации из неофициальных источников, в середине февраля обыски прошли и в одном из региональных министерств.

Наряду с этим директор Андрей А. из «Донтрансгидромеханизация» и Валентин Л. подозреваются в хищении более 223 млн рублей. Они заменили заявленный песок на дешевый. Вышеуказанные лица, по некоторым данным, стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Осенью 2018 года Кировский районный суд признал виновными членов преступной группы, которые обвинялись в хищении 87 млн рублей при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Так, бывшие руководители строительной фирмы при строительстве канализационного коллектора № 62 заменили предусмотренные проектом трубы на более дешевый аналог, сообщало РБК. Полученную разницу обналичили через подконтрольные фирмы. Все трое признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).