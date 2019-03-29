Москва, 29 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Показатель превышает уровень 2017 года на 17,5%, сообщает 29 марта пресс-служба компании.

Нефтепровод

Отмечается рост других показателей: выручка группы увеличилась на 95,6 млрд рублей или 10,8%, показатель EBITDA (доналоговая прибыль) составил 433,4 млрд рублей, что на 6,1% выше сопоставимого показателя 2017 года.

Вместе с тем, показатели в натуральном выражении показали незначительный рост: грузооборот нефти в 2018 году составил 1217,4 млрд тонн х км (+0,5% к 2017 году), объём сдачи нефти грузополучателям — 479,8 млн тонн (+0,5%).

«Транснефть» — российский оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68,4 тыс. километров магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Транспортирует 83% добываемой в России нефти.

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