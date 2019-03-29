Киев, 29 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Право оценивать предвыборную кампанию на Украине принадлежит только её гражданам, 29 марта заявил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Представитель президента РФ пожелал оставить «без комментариев вопрос о том, возможно ли признание» официальной Москвой «нелегитимными итогов выборов», которые пройдут на Украине. По его словам, нет возможности «говорить об этом, если выборы еще не состоялись», и на выборах не будет наблюдателей из РФ. Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что такого рода оценки — «Это дело украинцев».

Пресс-секретарь президента России отметил, что «печальной реальностью» является то факт, «что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране и будут лишены права голосовать». Помимо этого, существуют «несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране». И видя такое положение дел, «Можно только выразить сожаление».