Москва, 29 марта, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Развитие Арктического региона не только привлечет большие инвестиции в регион, но и будет способствовать развитию собственной высокотехнологичной промышленности в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству до декабря разработать проект программы развития Арктического региона до 2035 года.

«Я думаю, в этой программе обязательно должен получить развитие положительный опыт Минпромторга в части специальных инвестиционных контрактов. Мы понимаем, что в этот проект будут требоваться большие инвестиции и что привлечение зарубежных инвестиций — это не только финансовые ресурсы, но и очень часто технологии и штабная культура, которой нам часто не хватает», — заявил Гутенев.

По его словам, такие глобальные проекты с одной стороны предусматривают большие вложения в инфраструктуру, а с другой — создают возможность развития собственных высокотехнологичных мощностей. Для этого, например, можно увязать вопросы отечественного судостроения с эксклюзивным проходом по Северному морскому пути, считает депутат. Ранее такая возможность уже обсуждалась в отношении газовозов и другой спецтехники.

«Очень важно, чтобы план нес в себе не только экономические преференции для потенциального инвестора, но и гарантировал сохранность инвестиций и неизменность налоговых правил. То, что профессионалы называют «дедушкина оговорка». Если она будет прописана в контрактных обязательствах, это, вне всякого сомнения, сделает нас привлекательными», — уверен Гутенев.

Так, по его словам, РФ уже сейчас стремительно двигается вверх в рейтинге стран с комфортным инвестиционным климатом.

«С другой стороны мы видим, что размещение евробондов гораздо более легкое, несмотря на санкционное давление. Это говорит о нашей экономической привлекательности. Поэтому решение президента в конкретные сроки сформировать комплексную программу по развитию Арктики — я считаю, что это очень правильно», — отметил Гутенев.