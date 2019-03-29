Калуга, 29 марта, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В 12 районах Калужской области в 2018 году отмечено увеличение числа преступлений, совершённых несовершеннолетними, а удельный вес подростковой преступности превысил среднеобластной показатель в семи муниципалитетах. Об этом сообщает 29 марта корреспондент ИА REGNUM по материалам коллегии областной прокуратуры, изучившей практику надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Nikatv.ru Урок профилактики правонарушений

По данным ведомства, на состоянии детской преступности в значительной степени сказываются недостатки в работе учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, в ходе проведенных в 2018 году и с начала 2019 года проверок выявлено свыше 1800 нарушений закона, хотя за два месяца 2019 года отмечается снижение подростковых правонарушений — с 52 до 39.

Анализ состояния законности на данном направлении показал, что полномочия, возложенные федеральным законодательством на органы и учреждения системы профилактики, исполняются ненадлежащим образом. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав — основного органа системы профилактики по социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, — не соответствует предъявляемым требованиям. Принимаемые ими решения зачастую носят декларативный характер, не способствуют предупреждению преступности несовершеннолетних.

Также малоэффективно комиссиями проводится работа по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних. В 2018 году 70 участников преступлений не работали и не учились, а за истекший период 2019 года — 11. Более 32% подростков из состоящих на учете в органах внутренних дел не вовлечены в досуговую деятельность. Каждый пятый несовершеннолетний участник преступления совершил его повторно. Допускаются факты укрытия преступлений, совершенных в отношении детей, со стороны образовательных организаций.

Имеют место факты непостановки или несвоевременной постановки на учет подростков, семей и групп антиобщественной направленности. Несмотря на то, что в семьях, находящихся в социально опасном положении, проживает почти тысяча детей, в 2018 году выявлено только 20 преступлений, что явно не соответствует состоянию законности.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, в том числе 101 особо тяжкое и тяжкое преступление (в 2017 году — 63), удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 4,2% (в 2017 году — 3,8%). Из 63% зарегистрированных преступлений среди подростков 251 — кража, 42 преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, а 240 преступлений (60%) совершено в группах. К уголовной ответственности в 2018 году привлечены 295 несовершеннолетних, при этом 51 несовершеннолетний совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.