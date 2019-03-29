Москва, 29 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В сети стала вирусной фотография с министром обороны Сергеем Шойгу, главой «Роснефти» Игорем Сечиным и председателем Совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко, которые вместе пришли на хоккейный матч ЦСКА — СКА. Фотограф портала «Чемпионат.com» запечатлел момент, когда Сечин обнял и поцеловал Тимченко, а министр обороны при этом сидел рядом с каменным лицом.

Скриншот Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» Шойгу, Сечин и Тимченко на матче ЦСКА – СКА

https://twitter.com/WolfcharaWS/status/1111359871931375616

Многие пользователи предположили, что почётные гости оказались под прицелом игры «Камера поцелуев», которая обычно проводится в тайм-аутах на спортивных мероприятиях. Некоторые юзеры решили, что Сечин не целует Тимченко, а что-то шепчет ему на ухо. Другие же вспомнили про дементоров из Гарри Поттера.

https://twitter.com/polinanem/status/1111524160205934592

https://twitter.com/atticus_flinch/status/1111517146822176768

Не обошлось и без мемов. Пользователи проводят параллели между фотографией и популярными шутками, а также обыгрывают тему «третьего лишнего».

https://twitter.com/IkerAkinfeev/status/1111529623739871232

Скриншот Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» Шойгу, Сечин и Тимченко на матче ЦСКА – СКА

Впрочем, Шойгу тоже не остался без поцелуя. Увидев, что вип-ложу снимают, глава «Роснефти» поцеловал министра обороны в макушку.

https://twitter.com/amicableru/status/1111498152723521536

Напомним, в КХЛ стартуют полуфинальные матчи Кубка Гагарина. За место в финале от Западной конференции борются ЦСКА и СКА, которые вечером 28 марта провели первый матч серии в Москве. Со счётом 2:1 победил ЦСКА.