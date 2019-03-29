Москва, 29 марта, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Вопрос о статусе Исаакиевского собора находится в исключительном ведении властей Санкт-Петербурга. Кремль не вмешивается в эту ситуацию. Об этом 29 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

«С самого начала мы говорили о том, что это прерогатива исключительно городская, региональная. И здесь какой-то точки зрения Кремля не требуется», — цитирует слова Пескова ТАСС.

О том, что тема передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ окончательно закрыта, сегодня сообщил РБК со ссылкой на источники в правительстве РФ. По данным издания, к такому мнению пришли все стороны, вовлеченные в ситуацию.

Песков отметил, что не знает, «что стало первоисточником для тех публикаций, которые сегодня появились». Но, по его мнению, всё, что связано с Санкт-Петербургом, одним из крупнейших исторических объектов, «представляет интерес».

Напомним, в конце 2018 года утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Такая заявка от РПЦ до сих пор не поступила.