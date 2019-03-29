Астана, 29 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Активы Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана (ЕНПФ) в размере 223 млрд тенге ($587 млн) инвестированы в феврале 2019 года в покупку государственных ценных бумаг США со средневзвешенной ставкой доходности 2,4% годовых. Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе Национального банка республики.

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

По данным финансового регулятора, объем инвестиций номинированных в тенге за февраль составил 65,3 млрд тенге ($172 млн). Активы были инвестированы в государственные ценные бумаги министерства финансов Казахстана, в облигации Евразийского банка развития и другие инструменты. Доход всех пенсионных активов с начала 2019 года составила 0,13%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года чистый доход от инвестирования антиков ЕНПФ Казахстана составил 15,4 млрд тенге ($41 млн по курсу на 28 февраля).