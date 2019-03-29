Нижний Новгород, 29 марта, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Юбилей Городской думы Нижнего Новгорода в качестве приглашённого гостя посетил бывший депутат Михаил Дикин, который судом был признан заказчиком покушения на убийство Олега Сорокина, на момент преступления — бизнесмена, а затем депутата и председателя Думы в статусе главы города. Торжественное собрание состоялось 27 марта, опубликованные на официальном сайте Гордумы фотографии подтверждают присутствие Дикина.

Polit.ru Михаил Дикин (во втором ряду)

Мероприятие прошло в гербовом зале Нижегородской ярмарки, среди прочих его посетили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, мэр Владимир Панов, депутаты Государственной думы РФ Денис Москвин и Вадим Булавинов. Судя по фотографии, Дикин разместился на третьем ряду среди других почётных гостей.

Дикин являлся депутатом Городской думы Нижнего Новгорода в 2000—2002 годах, после чего стал заместителем председателя Законодательного собрания. В декабре 2003 года недалеко от Нижнего Новгорода произошло покушение на убийство предпринимателя Олега Сорокина, одним из партнёров по бизнесу которого был Дикин. Он же стал главным подозреваемым в заказе преступления. В декабре 2004 года Михаил Дикин был задержан в Москве, а в июле 2006 года суд признал его одним из заказчиков убийства, вторым оказался его же младший брат, офицер полиции Александр Дикин. Дикина-старшего приговорили к 16 годам лишения свободы — суд учёл ещё один эпизод, где бывший вице-спикер Заксобрания выстрелил из газового пистолета в лицо помешавшему ему на дороге водителю.

Спустя 12 лет Дикин освободился, а уже в 2017 году уголовное дело было возбуждено в отношении Олега Сорокина. С 2005 по 2010 год он тоже был депутатом Гордумы, с 2010 по 2015 — главой Нижнего Новгорода, а затем — заместителем председателя Законодательного собрания. Сорокину в том числе вменили в вину участие в оперативном эксперименте, благодаря которому и было раскрыто совершённое на него покушение. Эксперимент состоялся апреле 2004 года — по просьбе сотрудников ГУ МВД Сорокин приехал за город, куда оперативники вывезли бывшего охранника Дикина Александра Новосёлова. Показав шрамы на теле, оставшиеся от выпущенных в него во время покушения пуль, Сорокин спросил: «Зачем ты в меня стрелял?» В ответ Новосёлов, по данным следствия, рассказал, что исполнители покушения ему неизвестны, зато известны заказчики — братья Дикины. Впоследствии Новосёлов несколько раз менял показания, в конечном итоге заявив, что показания на Дикиных дал под принуждением.

Вместе с тем даже в обвинительном заключении — теперь уже по делу Сорокина — говорилось, что Новосёлов сообщил действительно имевшиеся у него сведения. На это обращали внимание и адвокаты Сорокина. «Сорокин, который помог оперативным органам раскрыть преступление против самого себя — преступление дерзкое, преступление громкое, преступление, совершенное путем автоматных очередей, расстрела, теперь несёт за это ответственность», — заявил адвокат Дмитрий Кравченко. Вместе с тем суд проигнорировал все доводы защиты и приговорил Олега Сорокина вместе с двумя офицерами МВД к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тем временем в Нижнем Новгороде обсуждают информацию о заниженной стоимости, по которой суд намерен реализовать недвижимость Олега Сорокина (он приговорён к штрафу почти в 500 млн рублей, причём суд не предложил Сорокину выплатить его из имеющихся средств). Так, например, помещение на центральной улице города было оценено всего в 2,3 млн рублей (чуть больше 9000 рублей за квадратный метр), а другое здание в центре города площадью 5,3 тысячи кв.м. — в 41 млн рублей (менее 8000 рублей за квадратный метр). Причем последний объект — это территория бывшего завода «Старт». При вынесении приговора Михаилу Дикину в 2006 году мотивом планировавшегося им убийства Сорокина называлась именно попытка завладеть имущественным комплексом «Старта».