Москва, 29 марта, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Цены на нефть поддерживались в течение большей части 2019 года усилиями Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и неаффилированных союзников, таких как Россия — вместе известных как ОПЕК+, которые обязались удерживать около 1,2 млн баррелей в сутки поставок в этом году, чтобы поддержать рынки. Сокращение производства в группе производителей ОПЕК+ стало основной причиной резкого восстановления после 38-процентного падения цен в IV квартале 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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«В этой связи цены на нефть, вероятно, будут двигаться еще выше во II квартале 2019 года и в среднем составят 73 доллара за баррель марки Brent и 65 долларов — сланцевая нефть марки WTI. Многие крупные участники рынка ожидают собрание ОПЕК+, которое должно пройти в июне, чтобы обсудить, продолжать ли удерживать поставки или нет», — пояснил эксперт.

Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия выступает за сокращения в течение всего года, в то время как Россия, которая только неохотно присоединилась к соглашению, как представляется, менее заинтересована в том, чтобы сдерживать поставки после сентября. Однако сокращения ОПЕК+ не единственная причина роста цен на нефть в этом году. Санкции США в отношении экспортеров нефти и членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы оказали достойную поддержку глобальному нефтяному рынку.

«Но, несмотря на это, всё же есть некоторая озабоченность по поводу будущего спроса на нефть на фоне тревожных признаков того, что мировая экономика может перейти в рецессию. Самый большой краткосрочный риск для рынка нефти, вероятно, будет вызван возобновившейся слабостью фондового рынка.

Фондовые рынки были нестабильны в этом году на фоне признаков резкого замедления мировой экономики. Именно по этой причине рост цен на нефть очень слабый. Но тем не менее в ближайшей перспективе рост может быть продолжен до $68,49 за баррель марки Brent и $60,30 для сланцевой нефти марки WTI», — полагает Гасанов.

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