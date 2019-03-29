Ярославль, 29 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев высказался за объединение Александринского театра и ярославского театра имени Федора Волкова. Его мнение приводит сайт Министертсва культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mkrf.ru Валерий Гергиев

При этом театр имени Волкова Гергиев называет лишь «одним из старейших», а не «первым русским», как полагают в Ярославле.

«Безусловно, это бренд, это жемчужина российской театральной истории. И никто никогда не отнимет у Театра Волкова в Ярославле звание одного из старейших русских театров. С не меньшим уважением следует относиться к традициям и заслугам Александринского театра», — приводит сайт министерства слова Валерия Гергиева.

Выступая за объединение, Гергиев приводит опыт Мариинского театра, у которого тоже есть филиал:

«Я пятый год занимаюсь поиском наилучших решений в развитии Приморской сцены Мариинского театра. Этому театру всего 6 лет! Это младенец по сравнению с Театром Волкова или Александринским театром. Я понимал, что филиал Мариинского театра во Владивостоке в перспективе, возможно, будет работать активнее, мощнее, динамичнее, чем сам Мариинский театр в Петербурге. То же самое в какой-то степени относится к сценарию взаимоотношений Театра Волкова и Александринского театра, и их совместной деятельности. Я убежден, что многие достижения Александринского театра в Петербурге в самом недалёком времени станут достоянием, заслуживающим внимания публики в Ярославле. А может быть и в соседних регионах».

Сравнивая Волковский театр с приморским филиалом Мариинки, Валерий Гергиев и ярославскую труппу ставит в подчиненное положение:

«Я думаю, что ярославским артистам будет интересно поработать с большим мастером и, возможно, в будущем появятся спектакли, поставленные в расчёте на них».

Гергиев также подверг критике тех, кто выступает против объединения: «Не всегда тот, кто громче всех кричит «спасай Россию», очень много для России сделал».