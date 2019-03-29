Вашингтон, 29 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Согласно заключению принимающих участие в расследовании крушения экспертов, катастрофа могла произойти из-за нарушений в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета Wall Street Journal.

Крушение самолета

Читайте также: Катастрофа Boeing 737 MАХ 8 в Эфиопии стала второй за четыре месяца

Согласно данным, полученным с бортовых самописцев разбившегося самолёта, система улучшения характеристик манёвренности автоматически активировалась ещё до того, как лайнер полетел вниз. Отмечается, что эти данные пока предварительные и их предстоит проверить.

Предварительный доклад о возможных причинах крушения лайнера власти Эфиопии могут обнародовать в ближайшие дни.

Ранее по теме: Росавиация призвала воздержаться от оценки причин крушения Boeing-737 MAX

Извлечены данные одного из самописцев упавшего в Эфиопии лайнера

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2019 года пассажирский самолёт Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Он разбился в 60 километрах от столицы Эфиопии. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек, включая восемь членов экипажа.

Это стало второй катастрофой этого вида лайнеров американской авиакомпании за последние пять месяцев. Ранее, в октябре 2018 года, Boeing 737 MАХ 8 разбился в Индонезии, погибли 189 человек. После этого целый ряд стран по всему миру ввёл запрет на эксплуатацию и полёты этих видов авиалайнеров.