Калуга, 29 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Государственный оборонный заказ 2018 году выполнен калужскими предприятиями на сумму более 55 миллиардов рублей. В 2019 году планируется увеличить оборонную продукцию на 5−10%, сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Technologiya.ru На ОНПП «Технология» оптимизируют производственные процессы

Перед «оборонкой» поставлена задача по активному переходу на выпуск гражданской продукции. К 2025 году — до трети от всего объёма, а к 2030 — до 50%. В калужском регионе наиболее успешно решают эту задачу предприятия АО «НПП «КПЗ «Тайфун», АО «КЭМЗ», АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, АО «КНИРТИ» и ряд других.

В рамках действующих в области мер поддержки промышленных компаний, в том числе налоговых льгот и предоставления займов на проекты развития, власти региона намерены стимулировать подобным образом и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в целях снижения себестоимости продукции и сокращения сроков выведения её на рынок производителям предложили объединить усилия для создания единых технологических центров компетенций, оснащённых современным оборудованием для выполнения широкого спектра производственных операций.

«От кооперации можно получать распределенную прибыль. Нашим областным законодательством мы стараемся стимулировать проекты, которые дают возможность отказаться от импорта и снизить затраты на производство», — заявил губернатор области Анатолий Артамонов.

Напомним, одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса — Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) — в 2019 году реализует более 20 мероприятий, направленных на оптимизацию производственных процессов за счет внедрения принципов и методов бережливого производства.

В частности, в 2019 году будет автоматизирован один из процессов на стекольном производстве, что снизит время выполнения операций на 50%. Также продолжится развитие производственного автоматизированного управленческого комплекса — собственной разработки ОНПП «Технология» в области цифрового производства, которая в 2018 году стала финалистом конкурса OEE Award.