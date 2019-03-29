Чебоксары, 29 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. На очередном заседании Госсовета Чувашии было принято очередное кадровое решение. Досрочно и добровольно сложил с себя полномочия заместителя председателя комитета по экономической политике Игорь Моляков, тем самым отказавшись от государственной зарплаты министерского уровня. За это зарплатное место главный оппозиционер республики бился больше года, доказывая незаконность кадровых решений большинства в парламенте, а также отстаивая позицию в судах. Заявлению «по собственному» предшествовала масштабная проверка сведений о доходах депутата, охватившая период предыдущего созыва и выявившая ряд нарушений с точностью до копейки. Проверке предшествовала критика не (с)только в адрес чиновничества, но и резкие выпады на грани фола в отношении главных государственных деятелей региона.

Cap.ru Госсовет Чувашии

На это единороссы открыто пояснили, что критиковать в Чувашии можно «в размерах дозволенного», а ещё ранее открыто предупреждали, чтобы он не «переходил красную черту». И обставили отставку и получение новой должности (Моляков становится советником лидера справороссов Сергея Миронова) призывами к «товарищескому разговору», обещая понять и простить. Тем более, что один раз большинство в парламенте его обвинило в клевете, но ограничилось предупреждением в ответ на извинения. В итоге большей частью всё свелось к обсуждению работы и личных качеств парламентария, при этом доходило до абсурда: депутата обвинили в депутатской активности, влияние которого настолько велико, что можно «дестабилизировать работу ведущих предприятий». И в то же время вызывало уважение «до корней волос», свидетельствуя о том, что даже в качестве обычного депутата его бойцовский дух не будет утрачен, что показала его парламентская деятельности во всех созывах Госсовета.

За что «вытряхнули» депутата

Вопрос о добровольном сложении полномочий зампредседателя комитета был рассмотрен последним на сессии Госсовета 28 марта. Обычно такие решения принимаются сравнительно быстро, но не в этот раз. Глава комитета Сергей Павлов начал не с депутатского заявления, а с перечисления итогов проверки достоверности доходов Игоря Молякова и его супруги за 2015−2017 годы.

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"Не указан целый ряд базовых счетов, открытых на него и супругу. А также предоставил недостоверные, неполные сведения о доходах, полученных им и его супругой от вкладов в банках, и недостоверные сведения об остатках средств на банковском счете, открытым на его супругу», — сказал Павлов.

Cap.ru Сергей Павлов

Наибольший интерес вызвало то, что в 2016 году супруге депутата один из московских банков «списал как безнадёжную к взысканию» сумму в размере около 1,5 млн рублей.

«Конечно, здесь имеются большие вопросы. Не только у депутатов, наверное, но и у правоохранительных органов. Не могу назвать ни одного человека, чтобы банк дал безвозмездное поручение… Мы решили удовлетворить заявление Игоря Юрьевича. Но я считаю, что в комитете должно появиться другое заявление, что Игорь Юрьевич должен сложить полномочия депутата», — высказал мнение Сергей Павлов.

Тему проверок подхватил единоросс Петр Краснов, оставив риторическим вопрос, «кто понёс ответственность» в Госсовете за то, что ранее «никто не проверял» достоверность сведений о доходах. Он открыто заявил, что выступает «по просьбе некоторых коллег, которые предлагали уволить, освободить от занимаемой должности по дискредитирующим основаниям, вторая часть выступает за лишение депутатских полномочий». Говоря о списании 1,5 млн рублей, парламентарий заявил, что взял кредит и «построил дом в деревне».

"Кто бы мне возместил?» — с деланной завистью спросил Краснов, которому, в свою очередь, могла бы позавидовать пятая часть населения республики, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума в Чувашии.

Вице-спикер Александр Федотов («Единая Россия») резонно заметил, что в данной ситуации «наверное, вопрос не к Игорю Юрьевичу, а к банковской системе».

Справоросс Сергей Семенов попытался урезонить коллег, ссылаясь на положения регламента и напомнив, что обсуждается заявление депутата, а не его доходы. Он напомнил, что когда добровольно складывал полномочия спикера Валерий Филимонов, ставший фигурантом уголовного дела, то никто не посмел обсуждать, «по какой статье его осудили, сколько он заплатил штраф, почему он компенсировал ущерб», а «Молякова мы вытряхнули». И предупредил, что попросит Сергея Миронова, чтобы доходы «всех депутатов проверили». Его поддержал коммунист Александр Андреев, напомнив, что вместо рассмотрения заявления о сложении полномочий «идут с трибуны выступления, какой Моляков негодяй, какой мошенник, какой преступник».

«И самое интересное, что председательствующий этому всему потворствует. Да, возможно, было нарушение, но это не предмет обсуждения. Это надо рассматривать отдельно, как того требует процедура… Во что превращается Государственный совет? Это театр одного актёра. Где актёр — «Единая Россия», — был эмоционален коммунист.

«А я вам тоже делаю замечание, предупреждение. Какой пункт регламента я нарушила?» — возмутилась спикер Альбина Егорова, сославшись на то, что «вопрос никак не закрывается только темой освобождения», а «депутат имеет право выступить и высказать своё мнение».

Попытался примирить коллег Олег Мешков, напомнив, что «любой способен ошибиться», и на месте Молякова «может оказаться любой». Владельцу предприятий пивоварения и ликеро-водочных изделий также не давало покоя, как банк мог «простить» долг.

«Сбербанк меня недавно наказал на 105 млн рублей за досрочное погашение кредита», — вздыхал депутат, не уточнив, откуда нашлись деньги на досрочное погашение.

«Критикуйте в размерах дозволенного»

Отличился Сергей Михеев, он же — генеральный директор предприятия химического профиля «Спектр» в Новочебоксарске. По его словам, поступает «много обращений, что Моляков Игорь Юрьевич продолжает дестабилизировать работу ведущих предприятий города Новочебоксарска, предприятий — лидеров химической отрасли», что доходит порой «до критической ситуации, до остановки».

"Последнее обращение сотрудников в мой адрес — научно-производственного предприятия «Спектр» по фактам обращения в различные органы», — сказал Михеев, запутав, какого именно себя он имел в виду — депутата или директора.

По его словам, «определённый прессинг испытывают со стороны депутата «Справедливой России»» «предприятия, которые возглавляют мои коллеги по политсовету новочебоксарского отделения партии «Единая Россия».

Единогласным голосованием Игоря Молякова освободили от должности замглавы парламентского комитета. Уже под занавес сессии, когда депутатам разрешили выступать с различными сообщениями, вице-спикер и глава чувашских единороссов Юрий Кислов обратился к справороссу, подчеркнув, что уважает его до «корней волос».

"Ты боец, действительно, который отстаивает свою точку зрения. И когда разговоры такие идут, что «Единая Россия» хочет зажать «Справедливую Россию», — нет, клянусь, нет. Количество голосов в парламенте нам позволяет сожрать тебя с потрохами за две секунды», — был откровенен депутат, заверив, что «у нас нет такого желания, а вот коррупционная составляющая просматривается».

Cap.ru Игорь Моляков

Кислов призвал депутата «признать ошибку», прийти на «товарищеский разговор» и пообещать, что «в будущем» не будет «поступать так»:

"Мне кажется, многие бы восприняли. И правоохранительные органы, и мы, как депутаты, поняли… Критикуйте в размерах дозволенного, ругайте, материте, но только не оскорбляйте человеческое достоинство. Я думаю, не только главы Чувашской Республики, любого из нас. Уверен, что мы ещё долго-долго будем работать вместе на благо Чувашской Республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Моляков переходит «на федеральный уровень работы», он станет советником председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. По его словам, это позволит ему «находиться в гуще политических событий и информационных потоков на федеральном уровне, что даст возможность ещё выше поднять эффективность работы регионального отделения партии».

Судя по настроению Сергея Павлова, который возглавляет комиссию Госсовета по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, история вряд ли закончится лишением зарплаты. Молякова могут лишить и депутатских полномочий, что в его личной истории уже бывало.