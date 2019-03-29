Барнаул, 29 марта, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Контрольный пакет акций Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова может перейти под контроль компании «Новапорт», представляющей сеть из 16 региональных аэропортов России. Об этом сообщает официальный сайт правительства Алтайского края со ссылкой на интервью губернатора Виктора Томенко, которое ТАСС записало на Красноярском экономическом форуме.

Антон Федотов, архив официального сайта Алтайского края Барнаульский аэропорт

По оценке главы региона, для того, чтобы привести барнаульский аэропорт в соответствие с современными требованиями, необходимо расширить терминал или построить новый. На это, по разным оценкам, потребуется от 700 до 2,4 миллиарда рублей.

«Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя — они захотят контроля, мы должны это проанализировать», — подчеркнул Виктор Томенко.

Известно, что сейчас авиапредприятием «Алтай», в структуру которого входит комплекс аэропорта, владеют два собственника: 52% акций принадлежит правительству Алтайского края и 48% составляет доля компании «Новапорт». Проект по модернизации аэропорта в Барнауле планируется осуществить к 2025 году. Предполагается, что после реконструкции пассажиропоток в Алтайский край может увеличиться в среднем на 6 — 10%.

Напомним, строительство международного аэровокзала в международном аэропорту имени Германа Титова вошло в госпрограмму по развитию транспортной системы региона на 2015−2020 годы.