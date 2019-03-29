Чеджу, Южная Корея, 29 марта, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустит новый рейс из Инчхона в Синдзуоку, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Jaju Air

Согласно СМИ, приобрести билеты на специальный рейс станет возможно с 10 мая по 26 октября 2019 года, а стоимость билета составит 73 700 вон (~$65), включая таксы и топливный сбор.

Известно, что рейсы по маршруту Инчхон — Синдзуока будут совершаться три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам.

Сидзуока — 10 по величине префектура в центральной части японского острова Хонсю, расположенная на побережье Тихого океана. Синдзуока славится туристическими достопримечательностями, в том числе стратовулканом Фудзиямой, горячими источниками в городе Атами, торговым центром, в котором насчитывается более 200 магазинов Gotemba Premium Outlets. Население префектуры 3,7 млн человек.