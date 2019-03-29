Ярославль, 29 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле могут официально разрешить развешивать на деревьях светодиодные гирлянды. Соответствующие изменения в числе прочих вносятся в правила благоустройства города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деревья с гирляндами в Ярославле

В настоящий момент развешивать любые гирлянды на деревьях в городе запрещено правилами благоустройства. Однако уже несколько лет значительное число деревьев опутано гирляндами. Они включаются зимой для украшения города. Изменения предполагают, что будет сделано исключение для светодиодных гирлянд. Как считают в мэрии, они не наносят вреда деревьям.

19 марта в здании мэрии прошли публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства. Документ получил поддержку большинства собравшихся. Между тем у идеи есть и противники.

«Есть приказ Минстроя, где запрещается развешивать гирлянды на деревьях и есть требование к приствольным кругам вокруг деревьев — 2 на 2 метра. Мэрия сейчас меняет правила, которые позволяют не только вешать гирлянды, но и не делать приствольные круги, если это сложилось исторически. Все это ведет к гибели деревьев в Ярославле», — считает общественник Сергей Казанский.

Казанский обратился в природоохранную прокуратуру и планирует выступить на заседании муниципалитета, который должен в итоге принять изменения в правила благоустройства.