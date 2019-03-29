Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Подведены предварительные итоги масштабных учений военной авиации, которые проходят в эти дни над акваторией Ладожского озера. В ходе маневров отработано уничтожение более 200 самолетов «противника», сообщили 29 марта в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Су-35

Крупнейшие за последние годы авиационные учения «Ладога-2019» проходят в течение недели в Республике Карелия — над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. В них принимают участие экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-27 различных модификаций, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2.

На учениях летчики-истребители отрабатывают элементы воздушного боя с условным противником, а также боевое применение оружия по воздушным мишеням, как на предельно малых высотах, так и на высотах свыше 10 тыс. метров.

Воздушные мишени, по которым ведется огонь, представляют собой светящуюся авиационную бомбу, выбрасываемую с парашютом на разных высотах. Самолеты одиночно и в составе пар выполняют пуски управляемых ракет по мишени, а также ведут стрельбу из пушечного вооружения.

«Особенность учения заключалась в том, что о местоположении цели и ее характеристиках военные летчики до получения сигнала не информировались и самостоятельно осуществляли ее поиск, захват на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе», — отметили в ЗВО.

В учении «Ладога-2019» задействовано свыше 50 самолетов, свыше 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих ЗВО на шести военных аэродромах. Уже проведено более 70 самолетовылетов на боевое применение в дневное время и свыше 60 вылетов ночью. Совершено более 150 пусков управляемых ракет.

По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства Российской Федерации.