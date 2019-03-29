Култук, Иркутская область, 29 марта, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ, входящие в комитет по экологии и охране окружающей среды, не оставили без внимания тревожные сообщения по поводу строительства китайского завода по откачке воды из Байкала в посёлке Култук (Иркутская область). Об их совместном с иркутскими чиновниками визите на стройплощадку сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба иркутского правительства.

Правительство Иркутской области Завод по откачке байкальской воды в Култуке

По оценке председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, самый главный вопрос, который сейчас стоит по этой скандальной стройке, — демонтаж сооружений, которые стали возводить в Култуке с января 2019 года. Он не исключает, что собственник откажется это делать.

«Тогда демонтажем будет вынуждена заняться региональная власть и потом предоставить регрессные иски собственнику. Тот уже по суду будет вынужден вернуть деньги региону. При этом мы будем добиваться, чтобы собственник провел рекультивацию Таловских болот, которые были задеты в результате его деятельности, также за счёт собственных средств», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё два года назад ставший теперь скандально известным проект строительства завода по производству бутилированной воды в Култуке был включён в перечень региональных инвестиционных проектов. Вкладывая 1,4 млрд рублей инвестиций и обещая создать 140 рабочих мест, компания «АкваСиб» рассчитывала получить поддержку федерального и регионального министерств экономического развития.

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Но когда началось строительство, а экологи, местные жители и общественность стали бить тревогу, поскольку при возведении завода стали рыть траншеи по уникальным Таловским болотам, власти Иркутской области поменяли мнение на противоположное: губернатор Сергей Левченко заявил о бесперспективности проекта.

Также местные жители возмущены тем обстоятельством, что китайской компании разрешили проложить трубопровод, а у них в посёлке даже водопровода нет, и люди вынуждены бегать на Байкал с вёдрами. Строительство завода по розливу питьевой воды компанией «АкваСиб» было приостановлено решением Кировского районного суда Иркутска с 15 марта 2019 года. А 27 марта та же инстанция удовлетворила ходатайство Западно-Байкальского межрайонного прокурора и признала незаконным положительное заключение экологической экспертизы по строительству завода в Култуке.

Любопытно, что именно из-за Таковских болот в своё время надзорные органы не согласовали аналогичный проект российского предприятия.