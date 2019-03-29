Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Приморском районе Санкт-Петербурга после сильного пожара в жилом доме на улице Сестрорецкой пришлось переселить в маневренный жилой фонд восемь семей — это 19 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили 29 марта в районной администрации.

Gov.spb.ru Эвакуированные жильцы со своими питомцами

От огня пострадало шесть комнат на третьем этаже дома №6. Два человека с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Жертв нет.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 28 марта в 12:20 мск. На третьем этаже четырехэтажного дома горела обстановка на площади 150 кв. метров. Из дома эвакуировали десять человек, для этого пришлось применить пожарные лестницы. В 17:00 пожар был полностью ликвидирован.

Спасенные люди могли согреться в автобусе «Пассажиравтотранса». В находящейся по соседству школе был развернут пункт временного размещения, для жителей пострадавших квартир там работают врач и психолог.