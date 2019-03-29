Большой Камень, Приморский край, 29 марта, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Успех эксплуатации Северного морского пути и освоения Арктики во многом будет обусловлен судами, строительство которых анонсировано в Большом Камне, на возводимой мощной судостроительной верфи «Звезда», считает председатель первичной профсоюзной организации завода Ольга Скрипко. Здесь уже заложены суда ледового класса, которые в будущем выйдут на реализацию стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, которую накануне подписал президент Владимир Путин, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Судостроительный комплекс «Звезда». Большой Камень

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«Двадцать лет перестройки сделали своё дело: фактически мы утратили профессиональный уровень кораблестроителей, и о возвращении этого уровня речи нет. Вот сейчас опять запросили восемь специалистов из-за рубежа, которые приедут сюда, выполнят свою работу и уедут. В контракте у них не прописано обучение наших корабелов», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM профсоюзный лидер «Звезды».

Ольга Скрипко считает, что если государство ставит перед собой грандиозные задачи по освоению Арктики и бороздить просторы Арктики должны суда отечественной постройки, то в первую очередь нужно решать вопрос квалификации тех людей, кто будет строить эти суда.

«Ни иностранными, ни «вахтовыми» специалистами решить этот вопрос невозможно. Мы должны учить местных рабочих, местных специалистов, заинтересовывать их зарплатой и иными преференциями. Тем более что президент России Владимир Путин ранее отчетливо обозначил, что в перспективе большекаменская «Звезда» должна стать лидером отечественного крупнотоннажного кораблестроения», — подчеркнула Скрипко.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в поручении главы государства.