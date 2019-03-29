Ярославль, 29 марта, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Почти все ведущие актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова поставили свои подписи под открытым письмом в поддержку объединения с Александринским театром в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volkovteatr.ru Фрагмент спектакля театра им. Волкова «Золотой теленок»

Письмо появилось после волны критики, которую вызвало это решение. Обращение адресовано Владимиру Путину, министру культуры Владимиру Мединскому и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

Содержательно письмо соответствует тому, что художественный руководитель Волковского Евгений Марчелли говорил ранее в поддержку объединения — худрук рассчитывает на увеличение финансирования, что позволит дать театру новые возможности.

«Так что позвольте обратиться ко всем, кому не безразличен Ярославский театр, ко вусем, кто за нас так беспокоится — ваша лучшая помощь в уважительном отношении к нашему выбору. В доверии нам и нашему решению», — говорится в письме.

Его подписали практически все ведущие, наиболее занятые в действующих постановках актеры: Валерий Кириллов, Владимир Майзингер, Алексей Кузьмин, Евгений Мундум, Анастасия Светлова, Александра Чилин-Гири, Ирина Наумкина, Виталий Даушев, Руслан Халюзов, Мария Полумагина и ряд других — больше половины труппы. Также стоят подписи большей части сотрудников административного аппарата театра.

Между тем значительная часть труппы и директор театра Алексей Туркалов не подписали письмо. Резко против высказалось большинство ярославских деятелей культуры. Их поддерживает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель областной думы Алексей Константинов, другие политики, члены общественной палаты.

Приказ министра культуры об объединении приостановлен решением председателя правительства Дмитрия Медведева. При этом министерство культуры заявило о том, что художественные руководители Волковского и Александринки должны провести обсуждение идеи объединения с общественностью двух городов.