Вернут ли гранитные ступени объекту культурного наследия в Оренбурге?
Оренбург, 29 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбурге перед мэрией поставлена задача и дана рекомендация об ускорении темпа работ по реконструкции зоны отдыха — набережной Урала. На встрече с мэром Дмитрием Кулагиным врио губернатора Денис Паслер вёл речь о комфортной городской среде. Разговор зашёл и о набережной. В частности, вопросы касались возвращения гранита и перевыполнения плана. В 2019 году планировали сдать третью очередь набережной, Денис Паслер отметил популярность зоны отдыха и озадачил чиновника темой сдачи и четвертой очереди, то есть до конца 2019 года сдать полностью проект.
Теперь департамент градостроительства изучает проектную документацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, спуск к Уралу является не рядовым сооружением, а объектом культурного наследия. Необходимо вносить изменения в документы.
Стоит отметить, что спуск оренбуржцы называют многострадальным. Его строили и реконструировали с расчетом на века, но оказалось, что современные строители сделали промах.
Напомним, что лестница воссоздавалась по проекту 1952 года. Директор ООО «СКИБ» Владимир Курников заявил в 2017 году, что ступени сделаны из бетона по рецепту сталинских времён. Специалистам удалось его воссоздать. В составе бетонной смеси цемент высокой марки, белая мраморная крошка и песок очень мелкой фракции (мраморная пыль), что позволит сохранить отреставрированный спуск как минимум на ближайшие сто лет. Причём красивый белый цвет останется в первозданном виде.
Подробности: Визитка Оренбурга: рецепт сталинских времён и отсроченный доступ
Спуск открывали в декабре 2017 года. Под Новый год народ заметил отслаивание штукатурки. Впоследствии спуск закрывали на продолжение ремонта. После повторного доступа народ снова жаловался — уже на скользкие ступени. Весной на лестнице появились ржавые разводы, а уникальный цемент вдруг начал разрушаться. Белоснежный вид утратился, а взору горожан и гостей предстало плачевное зрелище.
Оренбуржцы возмущались таким результатом работ, на которые ушли десятки миллионов рублей из бюджета — только первая очередь объекта обошлась почти в 100 млн рублей. Активные общественники вынесли вердикт: визитную карточку Оренбурга превратили в позор города.
Когда с лестницы сняли гранитные плиты и кованную решетку, то появились нехорошие подозрения, которые оренбуржцы высказывали в соцсетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, гранитные плиты на самом деле хранятся на муниципальных складах на улице Шевченко. Все они в целости и сохранности. Но как скоро их вернут на место — под вопросом. Нужно вносить изменения в документацию, а это все — время.
Время нужно и для завершения всех работ на набережной. Нужна ли спешка? К чему гнать лошадей, чтобы сдать до конца года весь проект? Город уже имеет печальный опыт, когда спешили с реконструкцией и реставрацией спуска… Результат налицо. А ведь горожане осенью 2017 года били тревогу, выражали опасения, что в морозы не надо торопиться и стоит остановить процесс.