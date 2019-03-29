Оренбург, 29 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбурге перед мэрией поставлена задача и дана рекомендация об ускорении темпа работ по реконструкции зоны отдыха — набережной Урала. На встрече с мэром Дмитрием Кулагиным врио губернатора Денис Паслер вёл речь о комфортной городской среде. Разговор зашёл и о набережной. В частности, вопросы касались возвращения гранита и перевыполнения плана. В 2019 году планировали сдать третью очередь набережной, Денис Паслер отметил популярность зоны отдыха и озадачил чиновника темой сдачи и четвертой очереди, то есть до конца 2019 года сдать полностью проект.

Наталья Хомутова Объект культурного наследия — спуск к Уралу в Оренбурге

Теперь департамент градостроительства изучает проектную документацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, спуск к Уралу является не рядовым сооружением, а объектом культурного наследия. Необходимо вносить изменения в документы.

Стоит отметить, что спуск оренбуржцы называют многострадальным. Его строили и реконструировали с расчетом на века, но оказалось, что современные строители сделали промах.

Наталья Хомутова Переживший всего две зимы спуск начал разрушаться

Напомним, что лестница воссоздавалась по проекту 1952 года. Директор ООО «СКИБ» Владимир Курников заявил в 2017 году, что ступени сделаны из бетона по рецепту сталинских времён. Специалистам удалось его воссоздать. В составе бетонной смеси цемент высокой марки, белая мраморная крошка и песок очень мелкой фракции (мраморная пыль), что позволит сохранить отреставрированный спуск как минимум на ближайшие сто лет. Причём красивый белый цвет останется в первозданном виде.

Подробности: Визитка Оренбурга: рецепт сталинских времён и отсроченный доступ

Спуск открывали в декабре 2017 года. Под Новый год народ заметил отслаивание штукатурки. Впоследствии спуск закрывали на продолжение ремонта. После повторного доступа народ снова жаловался — уже на скользкие ступени. Весной на лестнице появились ржавые разводы, а уникальный цемент вдруг начал разрушаться. Белоснежный вид утратился, а взору горожан и гостей предстало плачевное зрелище.

Наталья Хомутова Ржавчина на ступенях

Оренбуржцы возмущались таким результатом работ, на которые ушли десятки миллионов рублей из бюджета — только первая очередь объекта обошлась почти в 100 млн рублей. Активные общественники вынесли вердикт: визитную карточку Оренбурга превратили в позор города.

Наталья Хомутова Последствия недавнего ремонта

Когда с лестницы сняли гранитные плиты и кованную решетку, то появились нехорошие подозрения, которые оренбуржцы высказывали в соцсетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, гранитные плиты на самом деле хранятся на муниципальных складах на улице Шевченко. Все они в целости и сохранности. Но как скоро их вернут на место — под вопросом. Нужно вносить изменения в документацию, а это все — время.

Время нужно и для завершения всех работ на набережной. Нужна ли спешка? К чему гнать лошадей, чтобы сдать до конца года весь проект? Город уже имеет печальный опыт, когда спешили с реконструкцией и реставрацией спуска… Результат налицо. А ведь горожане осенью 2017 года били тревогу, выражали опасения, что в морозы не надо торопиться и стоит остановить процесс.