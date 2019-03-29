Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Тема возможной передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви более не обсуждается. К такому решению пришли все стороны истории с Исаакием, взбудоражившей Северную столицу в 2017 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Тема закрыта», — заявил РБК источник в правительстве России, близкий к Министерству культуры.

Отмечается, что нынешний статус собора никак не препятствует проведению в нем церковных служб. А кроме того, «все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия — не первостепенный вопрос», добавил источник.

Напомним, в конце 2018 года утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в котором был оговорен план мероприятий по передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, если от церкви поступит соответствующая заявка. Такая заявка не поступила.

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ГМЗ «Исаакиевский собор» является городским музеем, имеет прибыль и ежегодно сам оплачивает реставрацию Исаакия, а также Спаса-на-Крови. Религиозные службы в Исаакиевском соборе проходят на постоянной основе в соответствии с соглашением между музеем и религиозной общиной.