Британия отказала РФ, а Бразилия намерена переубедить Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Трамп заявил, что инициаторы расследования по «российскому делу» хотели захвата власти;
- Лондон отказался от автообмена с Москвой налоговыми сведениями;
- Глава МИД Бразилии намерен переубедить РФ по Венесуэле;
- МИД России опроверг слухи о создании в Венесуэле военной базы;
- Доллар подешевел к рублю.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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