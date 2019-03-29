Соледар, ДНР, 29 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ выпустили 75 единиц боеприпасов в ходе восьми обстрелов территории ДНР, сообщили 29 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

На донецком направлении украинские силовики выпустили одну мину калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

НА мариупольском направлении зафиксировано два взрыва мин калибра 82 мм, а также использование гранатомёта АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Докучаевск, Ленинское», — сообщили в СЦКК.

В результате обстрела населённого пункта Васильевка была повреждена линия электропередачи, а посёлок обесточен. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов.

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Отметим, использование артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала более четырёх лет назад, но с тех пор та и не начала их выполнять.