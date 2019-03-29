Калуга, 29 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. О том, на каких условиях её семья могла бы переехать жить на Дальний Восток, 29 марта рассказала корреспонденту ИА REGNUM калужский экономист-маркетолог Светлана Фомина. По её мнению, чтобы жителю центральной части России в среднем возрасте решиться на столь ответственный шаг, как переезд на Дальний Восток, одних льгот, преференций и обещанных гарантий явно недостаточно.

Kaluga.gruzcikof.ru Дорога в далёкий край

«При каких условиях я бы переехала на Дальний Восток? Во-первых, смотря куда на Дальний Восток. И здесь, на мой взгляд, наиболее важное — это наличие перспектив развития конкретного дальневосточного региона (хотя не покидает мысль о постоянном холоде, поэтому выбирался бы самый южный из предложенных). Также немаловажно наличие хотя бы минимальной инфраструктуры — детсад, школа, желательно в пешей доступности, учебные заведения дополнительного образования для ребёнка. И это не говоря о медицинском учреждении и магазинах, что само собой разумеется.

Кроме того, считаю, что гарантированное трудоустройство с зарплатой от 70−100 тысяч рублей, один гектар земли и миллион рублей на переезд — явно не совсем те аргументы для столь ответственного и решительного поступка. Необходима мощная и всесторонняя поддержка государства для развития малого бизнеса (если трудоустройство сведётся к этому). Нелишней будет и защита от возможных посягательств иностранцев на бизнес собственника и его личный гектар», — считает калужанка Светлана Фомина.

Напомним, в сентябре 2019 года во Владивостоке планируется обсуждение так называемого статуса дальневосточника. Согласно этой концепции, жителям Дальнего Востока будут начисляться баллы за вклад в развитие региона, за количество рождённых детей. В частности, от количества баллов будет зависеть предоставление тех или иных льгот и преференций.