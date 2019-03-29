Иркутск, 29 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. На острове Ольхон снесут один из самых больших и незаконно возведённых туристических объектов, долгое время загрязнявших прибрежную территорию, — турбазу «Байкалов острог». Как сообщает сегодня, 29 марта, Байкальская природоохранная прокуратура, состоявшаяся на днях судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила без изменения решение Ольхонского районного суда от 4 октября 2018 года об обязании снести этот самовольно возведенный гостиничный комплекс.

Байкальская природоохранная прокуратура Турбаза «Байкалов острог»

«Прокуратурой представлены убедительные доказательства многочисленных нарушений. Установлено, что объект рекреации расположен в водоохранной зоне озера Байкал, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, на землях Прибайкальского национального парка, возведен без получения разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, в отсутствие государственной экспертизы проектной документации, заключения государственной экологической экспертизы», — отмечают в надзорном ведомстве.

По оценке прокуратуры, значимость иска обусловлена в том числе тем, что место расположения туристического объекта является территорией распространения уникального растения — «Черепоплодника щетинистоватого», являющегося реликтом палеогеновой флоры (палеогеновый период 66—23 млн лет назад), занесенного в Красную книгу Иркутской области, находящегося под угрозой исчезновения.

Решение суда вступило в законную силу, но с учетом масштабности строений суд предоставил ответчику год для исполнения судебного акта.

Напомним, 30 июля 2018 года Ольхонский районный суд запретил эксплуатировать гостиничный комплекс «Байкалов острог» на Ольхоне, в августе действия приставов-исполнителей по принудительному исполнению судебного акта фактически приостановлены. Дело в том, что до вынесения судебного решения собственники успели сдать гостиничные номера. Ранее инспекторы природоохранной прокуратуры выяснили, что его владельцы не получили разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.