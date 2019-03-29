Москва, 29 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Американский президент 28 марта в Twitter вновь нанес удар по нефтяным котировкам. Дональд Трамп, посетовав на хрупкость американского фондового рынка, посоветовал ОПЕК увеличить поставки нефти и снизить цены. Котировки Brent отреагировали на угрозы американского лидера краткосрочным снижением, в пределах 1%, после чего резко развернулись и ночью торговались уже на положительной территории в районе отметки $67,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

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«Стоит отметить, что своей неожиданной устойчивостью к Twitter-атакам американского президента нефть отчасти обязана контрдействиям ОПЕК+. Агентство Reuters сразу после твита Трампа опубликовало сообщение о том, что Россия собирается поддержать Саудовскую Аравию и продлить соглашение об ограничении добычи нефти до сентября 2019 года», — пояснил эксперт.

В условиях ожесточенного информационного противостояния, которое пока складывается в пользу ОПЕК+, ценам на нефть остается медленно подрастать и ожидать новых сообщений СМИ.

«Сегодня, 29 марта, ожидается сразу несколько важных для нефти тем, это и еженедельная отчетность по буровым установкам в США, это и информация по очередному раунду американо-китайских переговоров, которые сегодня должны завершиться, и, наконец, история с Brexit также должна получить сегодня развитие.

Так что цена Brent в течение дня, вероятно, будет зажата в диапазоне $67−68, а ближе к вечеру все-таки может попробовать пробиться через $68 за баррель», — полагает Быков.

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