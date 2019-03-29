Горно-Алтайск, 29 марта, 2019, 09:19 — ИА Регнум. У жителей двух сёл Республики Алтай (Кучерла и Тюнгур), а также многочисленных туристов, посещающих эту красивую горную территорию, появилась надежда на то, что мост-долгострой через реку Катунь всё-таки будет достроен. Из официального сообщения, опубликованного сегодня, 29 марта, на сайте республиканского правительства, стало известно, что российское правительство намерено выделить для этого 410 млн рублей из федерального бюджета.

Правительство Республики Алтай Работы по возведению моста через реку Катунь в районе села Тюнгур выполнены лишь на 50%

Напомним, печально известный мост через реку Катунь в районе села Тюнгур строится с 2014 года, но из-за проблем у подрядчика работы сегодня выполнены лишь на 50%. За это время удалось установить лишь опоры и один из трёх пролетов металлоконструкций.

«Это необходимо исправлять, мост соединяет два села — Кучерлу и Тюнгур, в которых живет более 500 человек. Для кучерлинцев этот мост — единственный способ попасть на «большую землю». Кроме того, здесь проходит маршрут к Белухе, летом здесь серьезный туристический поток», — заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Известно, что сейчас в селе Кучерла проживает около 250 человек, в Тюнгуре — более 300 жителей.

Напомним, экономия при возведении нового моста через реку Чулышман (урочище Кату-Ярык) в Республике Алтай, разрушенного мощным наводнением 2014 года, в апреле 2018 года стала поводом для вынесения обвинительного приговора директору МБУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» МО «Улаганский район» Алтайчи Туймешеву. С учётом несоответствия пешеходного моста через реку Челушман в урочище Кату-Ярык на территории Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай требованиям действующих строительных норм и правил, фактическая конструкция сооружения указанного моста непригодна для безопасной эксплуатации.